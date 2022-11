Pochettino conferma | «Voglio un club per vincere la Champions»

(Di sabato 12 novembre 2022) Mauriciocerca squadra. Il tecnico argentino, in un’intervista, ha svelato qual è il suo obiettivo per il futuro Mauricio, in un’intervista a Relevo, ha svelato il suo obiettivo in questa fase di carriera. LE PAROLE – «Dopo essere stato neldi Mbappé, Messi e Neymar, è normale cercare di mantenere lo stesso livello e quindi il livello più alto.una società che mi dia la possibilità di ambire al massimo, comelaLeague». L'articolo proviene da Calcio News 24.

