Napoli | lo United torna su Osimhen

sportcampania

Commenta per primo Il Manchesterè venuto più volte in Italia per vedere Kim , il difensore sudcoreano col quale ildopo il Mondiale vorrebbe ridiscutere il contratto per togliere la clausola rescissoria....00 Salernitana - Cremonese 2 - 2 18:00 Atalanta -1 - 2 20:45 Milan - Spezia 2 - 1 CALCIO - AMICHEVOLI 01:00 Qatar - Panama CALCIO - PREMIER LEAGUE 16:00 Leeds- Bournemouth 4 - 3 16:00 ... SC Ercolanese che vittoria, poker al Napoli United Battuta d'arresto per il Napoli United che in casa dell'Ercolanese perde 4-2. Una sconfitta che arriva al temine di una gara combattuta e dominata nei primi quindici minuti dai leoni che però poi non ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...