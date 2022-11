LIVE – Triestina-Renate 1-0 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 12 novembre 2022) Lascritta di, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di. Scontro che è quasi un testa coda tra i padroni di casa, molto attardati in classifica al penultimo posto con soli 10 punti e gli ospiti, a pari punti al primo posto con il Pordenone. Calcio d’inizio alle ore 14:30 di sabato 12 novembre, chi avrà la meglio? COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SITO LEGA PRO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-0 (42? Paganini) 46? – Ripartiti. Inizia ora il secondo tempo. 45? +2? – Finisce ...