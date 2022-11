LIVE Napoli-Udinese 2-0 | Serie A calcio in DIRETTA | finisce il primo tempo | partenopei in pieno controllo del match

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45+3? Fine2-0! 45+3? Di Lorenzo va al cross, respinto con il volto da Pereyra. 45+2? Controlla la squadra di Spalletti, che ora non spinge e aspetta la conclusione del. 45+1? Fallo di Lozano edi punizione per i bianconeri. 45? Tre i minuti di recupero assegnati dall’arbitro. 44? L’non riesce a sviluppare gioco, rimessa laterale in favore dei padroni di casa. 43? Osimhen trovato in profondità liberissimo, il suo cross è però respinto dalla difesa bianconera. 42? Giro palla con i difensori e Meret degli azzurri, che ora cercano di gestire il doppio vantaggio.sempre più in fuga, ora a +11 su Milan e ...