Kherson | in città torna la polizia ucraina e radio e tv di Kiev riprendono le trasmissioni

Quest'ultima è unairachena, in cui le truppe Usa hanno ingaggiato feroci battaglie con i ... in realtà, l'esercito di Mosca si è ritirato in questi giorni dalla località ucraina di. ...Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un video su Telegram, in merito alla liberazione di. "Sarà lo stesso a Genichesk e Melitopol. Verremo in tutte le nostree nei villaggi ...