(Di sabato 12 novembre 2022) La settima giornata del campionato di serie A3 Credem Banca, prevista per Domenica 13 Novembre, vede laPallavolo Bologna occupata nella trasferta in terra vicentina per la sfida contro il Sol LucernariMaggiore.Il match, con fischio di inizio alle ore 18:00, si terrà preso il PalaCollodi in provincia di Vicenza. La squadra di coach Di Pietro occupa attualmente il quinto posto della classifica generale grazie a quattro vittorie e due sole sconfitte contro Mirandola e San Donà.I vicentini hanno dunque perso lo scontro con gli emiliani, squadra con cui Bologna ha conquistato 3ma allo stesso tempo hanno vinto a punteggio pieno contro SanGiustino, trasferta amara invece per i felsinei, a dimostrazione di come il campionato sia tutt’altro che scontato e che la fame di vittoria e la costanza siano fattori ...

Lega Pallavolo Serie A

BOLOGNA - La settima giornata del campionato di serie A3 Credem Banca, prevista per Domenica 13 Novembre, vede laPallavolo Bologna occupata nella trasferta in terra vicentina per la sfida contro il Sol Lucernari Montecchio Maggiore. Il match, con fischio di inizio alle ore 18.00, si terrà preso il ...... Monge - Gerbaudo Savigliano 15, Vigilar Fano 14, Da Rold Logistics Belluno 12, Sol Lucernari Montecchio Maggiore 10, WiMORE Parma 10, ErmGroup San Giustino 9,Bologna 8, Med Store Tunit ... Geetit in cerca di punti fuori casa, a Montecchio la prima occasione Tra il 6° e il 7° turno di campionato di Serie A3 Credem Banca, andranno in scena un match della 4a giornata del Girone Bianco e due match del Girone Blu, uno valevole per la 3a giornata e uno per la ...Nella quinta giornata di regular season il PalaSavena di San Lazzaro si è fatto teatro di uno scontro di altissimo livello tra la Geetit Pallavolo Bologna e la Vigilar Fano. La formazione di casa ha l ...