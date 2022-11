Cosa visitare a Rimini

ilGiornale.it

... "una camera di trasformazione" che rende arte qualsiasivi acceda. Nel 2011 lo scrittore e ... che al pari dei tanti turisti che la vengono ada anni da tutto il mondo, auspichiamo ......assolutamente da non trascurare". Per informazioni sull'associazione e sulla scuola è possibileil sito www.anfus.org . Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del ... Rimini, cosa visitare tra centro storico e dintorni Un action, un documentario intimo, un giallo, ovvero i due film più interessanti attualmente in sala e un titolo in streaming da non perdere ...Dai borghi e città ancora poco conosciute a luoghi dove la natura svela tutta la sua magnificenza, passando per cattedrali, castelli e ponti iconici.