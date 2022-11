Belen e Stefano amore a gonfie vele La Rodriguez svela cosa faranno insieme ad agosto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 12 novembre 2022) Tra i protagonisti della puntata del Maurizio Costanzo Show dell’11 novembre, c’è stata anche. La show girl ha partecipato alla serata e ovviamente, non si è sottratta alle domande del conduttore. Maurizio Costanzo le ha anche chiesto, come va conde Martino…Eha commentato: “De Martino? Guardi, lo ricordo vagamente, forse so chi è”. Il giornalista ha quindi immaginato chenon ne volesse parlare ma in realtà la bella argentina ha poi aggiunto anche altro, per evitare di allarmare tutte le persone che dalle sue parole avrebbero potuto comprendere altro!parla della sua storia conDa quando sono tornati, per il terzo tentativo,e ...