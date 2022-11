Verona-Juventus 0-1 | Rete di Kean | Allegri vince ancora

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 11 novembre 2022) Quinta vittoria di fila in campionato (senza subire gol) per la squadra di, che passa 1-0 al Bentegodi e sale provvisoriamente al 3° posto solitario in classifica. Nel primo tempo tanta intensità, ma poche chance: ci provano Sulemana e Lasagna, rispondono Milik e Locatelli. Dopo l'intervallo spreca Dawidowicz ma non, che la decide al 60'. Nel finale il Var annulla un rigore fischiato al: non è fallo di Bonucci su Verdi. Espulso Alex Sandro nel recupero. Nona sconfitta consecutiva per i gialloblù14^ Giornata Napoli-Empoli 2-0, Spezia-Udinese 1-1, Cremonese-Milan 0-0; Lecce-Atalanta 2-1, Sassuolo-Roma 1-1, Fiorentina-Salernitana 2-1; Inter-Bologna 6-1, Torino-Sampdoria 2-0,0-1, ore 20.45 Lazio-MonzaClassifica: Napoli 38, Milan 30,28, ...