Stupefacenti e armi | sequestri e tre arresti nel Salernitano

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Nascondevano nella propria abitazione nel comune di Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno 1,2 chili di marijuana, 12 grammi di hashish, materiale per la pesatura e il confezionamento della droga, oltre alla somma di 1.100 euro suddivisi in banconote di vario taglio. A scoprire il tutto, e ad arrestare padre e figlio, sono stati i carabinieri di San Cipriano Picentino (Salerno), coadiuvati dal Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno. In manette sono finiti Sabato Landi e il figlio Gaetano, accusati di detenzione ai fini di spaccio di. Giovanni Coppola, invece, è stato arrestato per il reato di detenzione illegale di arma da fuoco: nella sua abitazione di San Mango Piemonte, è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica, di provenienza clandestina. Aveva anche 100 proiettili calibro 7.65 e 6.35. L’arma, ...