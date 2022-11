Siamo diventati 8 miliardi | per la Terra è un numero insostenibile ma c’è chi pensa di guadagnarci

Leggi su tpi

(Di venerdì 11 novembre 2022) Nessuno sa come si chiami, dove abiti o quale sarà il suo destino ma l’ultimo essere umano nato sul nostro pianeta ha portato la popolazione mondiale a superare gli 8di persone. Potrebbe essere venuto alla luce il 15 novembre 2022, non a caso ribattezzato il “Day of 8 Billion” dalle Nazioni Unite, una giornata celebrata a livello globale per riflettere sul futuro del nostro mondo. Dal 1974, in soli 48 anni, la popolazione mondiale è infatti raddoppiata, passando da quattro a otto. A stupire però è il ritmo di tale crescita: secondo le stime Onu ildegli esseri umani ha raggiunto per la prima volta le dieci cifre soltanto nel 1804. Un dato raddoppiato nel 1927 quando, dopo 123 anni, gli abitanti dellaarrivarono a due. Ce ne vollero però soltanto 33 per crescere ...