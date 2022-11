Gazzetta del Sud

Con "motivazione congrua e priva di criticità" è stato disposto ildi 3,5di euro nei confronti di Irene Pivetti nell''inchiesta della Procura di Milano che la vede indagata per evasione fiscale e autoriciclaggio insieme ad altre 5 persone, per circa ...È stato contestualmente eseguito un decreto dipreventivo per equivalente per una somma di euro 8.393.646,90, corrispondente all'Iva evasa. Le indagini, coordinate dal primo dipartimento ... Sequestro di 3,5 mln di euro a Irene Pivetti. La Cassazione: "Inesistenti le sue società" Con «motivazione congrua e priva di criticità» è stato disposto il sequestro di 3,5 mln di euro nei confronti di Irene Pivetti nell’'inchiesta della ...Milano, 11 nov. (Adnkronos) - La Guardia di finanza di Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari di tre persone - a Nettuno e Napoli - e l'obbligo ...