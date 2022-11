Samsung Galaxy Fold | Z Fold2 e S10 Lite si aggiornano con le patch di novembre

A33 5G iniziato il rilascio di Android 13 con ONE UI 5.0: il dettaglio Per la precisione i modelli A33 5G stanno ricevendo da, tramite la classica modalità OTA (over the air), ...Lo smartphone TOP con pennina S PenS22 Ultra 5G è al prezzo minimo storico grazie ad un coupon Pre - Black Friday: i dettagli. Il top gamma di, ilS22 Ultra 5G, finalmente torna a scendere di prezzo con ...Samsung e Maison Margiela avviano una collaborazione anticonformista con il nuovo Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition.Una partnership per reimmaginare il design di Galaxy Z Flip4, l'ultimo nato della serie Galaxy. Una collaborazione fuori dagli schemi, che combina ...