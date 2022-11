Roma | perde il controllo del monopattino e sbatte la testa contro un palo | morto un 23enne

Il figlio di una coppia di acrobati da circo siin una foresta incantata dove sogni e incubi ... A seguire corteo per le vie: Corso Matteotti - Piazza Archimede - Via- Via del Teatro - ...E non ignoriamo il grido di chi non lavora e vede minacciato il proprio futuro,la casa, la famiglia, i figli e la propria dignità. Responsabili ascoltate il grido disperato di chi non ha ...Il 23enne è la seconda vittima in un giorno che subisce un incidente con il proprio monopattino elettrico nella Capitale ...Ennesimo incidente a bordo di un monopattino elettrico a Roma, questa volta con un risvolto totalmente tragico. Infatti, nell’ennesimo incidente che coinvolge il mezzo a due ruote, questa volta è una ...