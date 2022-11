Quando Hitler pensava che bastasse unire due squadre per vincere i Mondiali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 novembre 2022) IL LATO OSCURO DEI– PUNTATA 2 – Rimet sognava un torneo che avrebbe “unito le nazioni, avvicinando i popoli e rendendo il mondo un solo grande paese”. Non è andata proprio così. Da Francia 1938 a Qatar 2022, la Coppa del Mondo è anche una storia di guerre, omicidi, imbrogli e regimi dittatoriali. Puntata dopo puntata, vi raccontiamo le storie emblematiche degli intrecci tra calcio e potere ——————————– La prima entrata a gamba tesa degli eventi storico-politici sulla coppa del mondo di calcio è avvenuta nella terza edizione, nel 1938 in Francia. Il paese transalpino fu scelto dalla Fifa per evitare che il torneo venisse nuovamente trasformato in un’enorme macchina propagandistica, come avvenuto quattro anni prima nell’Italia fascista. Fu quindi bocciata la candidatura della Germania nazista, ma anche quella dell’Argentina, contravvenendo al principio ...