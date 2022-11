Pd | Scotto | ' anticipo congresso non compatibile con vera costituente'

(Di venerdì 11 novembre 2022) Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Rispetto molto il dibattito interno al Pd sull'eventuale scelta di anticipare le primarie ed eleggere il nuovo segretario. Mi domando tuttavia come questo approccio si possa conciliare con un processocapace di coinvolgere forze esterne e di affrontare la sfida lanciata da Letta sulla natura e sull'identità del nuovo soggetto. Se il Pd vuole fare il suoordinario non serve neanche aspettare il 2023. Se così non è invece si favorisca quella discussione larga e inclusiva di cui ha bisogno la sinistra per rigenerare un rapporto con la società". Così Arturo, coordinatore nazionale di Articolo Uno.

