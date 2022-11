Pd | la Schlein scende in campo | “Partecipo al congresso”

(Di venerdì 11 novembre 2022) La deputata Elly, eletta con la lista Pd-Italia democratica e progressista, ha deciso dire inannunciando la sua partecipazione aldel Pd, primo passo verso l’elezione del nuovo segretario dem. “Rimettere in discussione tutto – ha detto l’esponente dem -, vivere questo processo e non stare a guardare da fuori. Ricostruire credibilità e visione”. La deputata Ellyha annunciato oggi che aderirà al percorso costituente del Pd per “ricostruire credibilità e visione” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da elly(@ellyesse) “A me interessa aderire a questo percorso costituente”, ha detto lanel corso di una diretta Instagram, “per portare un contributo di proposte ...

BOLOGNA - Ellyfa un passo avanti. Aderisce "con grande piacere" al percorso costituente del Pd, e di fatto si rende disponibile a correre per la segreteria. Non da sola però, ma "con tante e tanti" che ...Dopo la candidatura di Paola De Micheli e la quasi candidatura di Stefano Bonaccini, anche Ellyin campo per la guida del Pd. 'A me interessa aderire a questo percorso costituente per portare un contributo di proposte per definire il nuovo profilo del Pd'. Lo annuncia Elly...La parlamentare in diretta su Instagram contro le correnti: "No alle logiche di cooptazione. Ancora si pensa che dietro una donna deve esserci sempre un ...Schlein, su Instagram, ha annunciato che intende candidarsi per il ruolo di segretaria del Pd al prossimo Congresso ...