Nuoto di fondo | FINA Marathon World Series | bronzo Paltrinieri nella 4X1500

(Di venerdì 11 novembre 2022) La Nazionale diin acque libere fa subito bene in Israele, tappa conclusiva della. Gli azzurri gareggiano con due formazioni: la prima composta da Rachele Bruni, Martina De Memme, Dario Verani e Gregorio, terza in un’ora 06? e 37? netti, e l’altra con Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Andrea Manzi e Domenico Acerenza, al quarto posto in un’ora 06’39?5. Vincono i francesci Aurelie Muller, Lisa Pou, David Aubry e Marc Antoine Olivier con 1h06’35?4, seguiti dall’Australia con 1h06’36?6.giornata di domani si prosegue con la 10 chilometri femminile e maschile. SportFace.

Si tornerà in gara domani per le due 10 km : la prova maschile prenderà il via alle 08.00 locali (le 07.00 italiane), mentre quella femminile dalle 10.30 locali (09.30 italiane).06.00 SUPERBIKE " GP Indonesia, prove libere 2 (non è prevista diretta tv/streaming) 06.00DI(Coppa del Mondo) - Staffetta mista (diretta streaming su All Aquatics)Due squadre in gara e la medaglia di bronzo nella 4x1500 mixed a Eilat. La squadra Nazionale di nuoto in acque libere mostra subito i muscoli in Israele, nella tappa conclusiva della FINA Marathon Wor ...Il giovane nuotatore aglianese Alessandro Tredici ha esordito pochi giorni fa al Nico Sapio e punta a crescere per confermarsi ai vertici «Che dire Sono davvero soddisfatto del rendimento della scors ...