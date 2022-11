Nadal | prima volta a Torino | ' Ho le mie chances di vincere'

(Di venerdì 11 novembre 2022) Soddisfatto, ma come sempre mai del tutto. Rafaha ancora un obiettivo da raggiungere, un dettaglio che manca e alimenta l'ambizione. Lo spagnolo sta scoprendo, dove è arrivato per la ...

Rafaha ancora un obiettivo da raggiungere, un dettaglio che manca e alimenta l'ambizione. Lo spagnolo sta scoprendo Torino, dove è arrivato per lavolta e dove disputerà per l'undicesima ...Mi piacerebbe avere più continuità l'anno prossimo, questo è fondamentale per me', ha detto, sostenendo il suo ingresso nella United Cup 2023 nellasettimana della nuova stagione.e quell'...Rafael Nadal è pronto per il debutto alle Atp Finals questa domenica contro Taylor Fritz. Il tennista spagnolo andrà a caccia del suo primo trionfo in questo torneo che chiude la stagione Atp. Il 36en ...Un anno fa il sondaggio chiedeva ai nostri lettori chi avrebbe giocato le Finals 2022, ecco i risultati. Da Federer a Thiem, c'è persino Rune ...