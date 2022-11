(Di venerdì 11 novembre 2022) “Sulil Governo cambia le regole in corsa e rompe il patto con famiglie e imprese, danneggiando chi aveva già programmato investimenti”. È quanto scrive su Facebook il presidente del M5S Giuseppe Conte, commentando le parole del premier Giorgiasulle modifiche introdotte dal governo al110%. Il Governo cambia le regole del110%. Arriva il tetto al reddito e il rimborso al 90% “Non solo agisce in perfetta linea di continuità con il Governo Draghi – aggiunge il leader pentastellato riferendosi al-, quanto piuttosto rafforza il boicottaggio di questa misura. E meno male che laera all’opposizione”. “Il Movimento 5 Stelle – ha affermato ancora Conte – ha già messo a punto un piano per stabilizzare seriamente la misura, con il ...

LA NOTIZIA

Con un tesoretto di 9,1 miliardi di euro arriva il primo provvedimento targato. Il Cdm guidato dalla premier ha dato il via libero al decreto aiuti quater. Tra bollette e ...registratore di...Arriva il Governoe voci di mercato indicano che il suo piano consisterebbe nel chiedere aDepositi e Prestiti (Cdp) di fare l opa su TIM per poi procedere con la rete unica e le ... La Meloni fa cassa sul Superbonus Il governo Meloni ha deciso di smontare e di rivedere il Superbonus edilizio del 110%, che passerà al 90%. Una decisione che Giorgia Meloni ha motivato con l'eccessivo peso sulle finanze dello Stato.Si è svolto in un clima di grande coesione e unità il primo incontro della neo presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Incontro avvenuto in c ...