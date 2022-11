Juve | Chiesa e Vlahovic tentano il recupero per la Lazio

Alla Continassa migliorano le condizioni di Dusan Vlahovic e Federico. I due bianconeri, assenti a Verona a causa dei rispettivi problemi fisici, si sono allenati parzialmente in gruppo. Ora avranno ancora 48 ore a disposizione per tentare il completo recupero in ..., Allegri e la fiducia nei giovani . Le mosse di Allegri non hanno di certo trasformato la ... dopo aver fatto quadrare la difesa, aggiungere Di Maria e(e in un secondo momento Pogba ) ...Da Chiesa a Pogba, passando per Di Maria e Vlahovic. Dopo la sosta Allegri avrà finalmente tutta La Rosa a disposizione.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...