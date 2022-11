Il Patek Philippe di The Weeknd va oltre ogni limite

(Di venerdì 11 novembre 2022) Oggi è curioso ripercorrere le origini dell'Aquanaut di. Negli anni '90,era alla ricerca di un orologio che soddisfacesse gli appetiti di un nuovo gruppo di collezionisti ricchi di denaro grazie al boom delle cosiddette "dot-com". Il marchio aveva immesso sul mercato numerosi esemplari di alta fattura e complessità adatti agli amanti del black-tie, ma non aveva un granché in serbo per i ricchi emergenti che indossavano un'uniforme costituita da una pratica combinazione di t-shirt e jeans. Così arrivò l'Aquanaut: un cugino ancora più sportivo e casual del Nautilus di. Il primo Aquanaut, lanciato nel 1997, aveva il numero di riferimento 5060A. Il modello si presentava con un quadrante nero, numeri orari bianchi e, novità assoluta per, un cinturino in gomma nera, detto ...

