(Di venerdì 11 novembre 2022) Andiamo a scoprire una nuova indiscrezione per quanto riguarda undel GF Vip 7 L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella 2000

I due hanno confermatocon un tenero annuncio via ...sua possibile gravidanza a causa del suo pancino sospetto (che'...Nei giorni scorsi al GFAntonella Fiordelisi ha lasciato intendere di aver avuto un flirt con'ex naufrago ed ex gieffino Francesco Monte.è stata smentita dallo stesso ex ... GF Vip 7, l'indiscrezione su un vippone della settima edizione