Everton | Lampard | 'A gennaio rinforzi in attacco'

Calciomercato.com

...prepara la mossa per provare a prendere un portiere. Si tratta di Seny Dieng, estremo difensore dei Queens Park Rangers e della nazionale senegalese, che piace alla squadra di Frank. ...Commenta per primo Il manager dell', Frankcontinua ad insistere con la dirigenza dei Toffees per la ricerca di un terzino sinistro. Il nome più gettonato è quello di Luke Shaw , 27enne laterale del Manchester United che,... Everton, Lampard in pressing per un laterale del Man UTD Predict Lampard's Everton line-up Sao Paulo Grand Prix qualifying International friendly: England v Japan build-up Brazil v Italy and 'the day football died' A compelling parable on race, power and ...COMMENT: If it does happen. If Chelsea do allow N'Golo Kante's contract to run down. Then it shouldn't be Graham Potter who shoulders the blame for ...