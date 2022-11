Covid | l' incidenza resta stabile | in calo l' indice Rt

STABILE 'Resta sostanzialmente stabile l'settimanale' di- 19 in Italia. Il dato a livello nazionale passa a 307 casi ogni 100mila abitanti dal 4 al 10 novembre, contro i 283 casi su 100mila dal 28 ottobre al 3 novembre, ...Resta sostanzialmente stabile l'settimanale a livello nazionale dei casi di- 19: 307 ogni 100.000 abitanti (04/10/2022 - 10/11/2022) contro 283 ogni 100.000 abitanti della settimana scorsa (28/10/2022 - 03/11/2022). ...(Adnkronos) - 'Resta sostanzialmente stabile l'incidenza settimanale' di Covid-19 in Italia. Il dato a livello nazionale passa a 307 casi ...Resta sostanzialmente stabile l’incidenza settimanale del Covid-19 a livello nazionale: 307 casi ogni 100.000 abitanti nel periodo 4-10 novembre dai 283x100mila della settimana precedente. In ...