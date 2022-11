Corriere dello Sport – “Non è una domanda per me…”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 11 novembre 2022) 2022-11-10 11:05:38 Arrivano conferme dal: Non sarà stato un gol alla Van Basten, paragone troppo spesso sfruttato quando si vedono gol al volo su cross laterali, ricordando la prodezza del centravanti olandese nella finale di Euro ’88 contro l’Urss, ma la prodezza con la quale Edin Dzeko ha trovato il gol del provvisorio 1-1 in Inter-Bologna può entrare di diritto nella galleria dei gol più belli segnati dal centravanti bosniaco in Serie A. Guarda la gallery Classifiche a confronto: una squadra vola rispetto allo scorso anno. E non è il Napoli Inter, super Dzeko non fa sentire l’assenza di Lukaku Un mese dopo la festa per la tripla cifra toccata contro il Sassuolo, con tanto di doppietta che lo ha subito portato a quota 101 marcature nel massimo campionato italiano, l’ex attaccante della Roma ha quindi confermato come il problema principale incontrato ...