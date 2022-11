Convocati Lecce | fuori Pezzella | torna Gendrey

(Di venerdì 11 novembre 2022) L'allenatore delMarco Baroni ha diramato la lista deiin vista della trasferta di Genova contro la Sampdoria. Non c'è...

... ha diramato la lista deiin vista del prossimo match contro ilDejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha diramato la lista deiin vista del match con il. ......nella lista deidel Südtirol per la trasferta di Bari, dopo il rumore dei giorni scorsi sul possibile ritorno del giocatore nel capoluogo pugliese. L'autogol di Masiello in Bari -del ...Il ds Paolo Bravo e l'allenatore Pierpaolo Pesoli puntano sull'aspetto sportivo. © FCS / ArchivioSabato l'FC Südtirol proverà a conquistare il 10° punto ...La squadra di Baroni affronterà al Ferraris i blucerchiati di Stankovic per la quindicesima giornata di Serie A ...