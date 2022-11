Cittadella | Modena

...00 Serie B 13a Giornata:vs Perugia (diretta) Telecronaca: Giorgio Basilee Perugia ... Parma vs Cittadela (diretta) Telecronaca: Federico Zanon Trasferta al Tardini per il, che ...... Bari vs Sudtirol: Daniele Barone Cagliari vs Pisa : Marco Frisoli Cosenza vs Palermo : Giovanni Cristianovs Perugia : Andrea Voria Parma vs: Christian Giordano Spal vs Benevento :...Il Modena scenderà in campo dopo aver trovato il pareggio in casa contro il Cittadella con il risultato finale fissato sull’0-0. L’obiettivo è quello di continuare a macinare punti per lasciare sempre ...Parma-Cittadella è un match della tredicesima giornata di Serie B: pronostico, probabili formazioni e migliori quote su cui puntare ...