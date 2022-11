Btp 2037 | un buon investimento?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 novembre 2022) I BTP sono ii del Tesoro Poliennali, cioè obbligazioni a medio-lungo termine che vengono emesse da parte del Dipartimento del Tesoro. Piacciono perché garantiscono degli incassi predeterminati e regolari. Oggi però molte persone hanno dei dubbi sull’investire o meno nei Btp per due motivi. Da una parte ci sono i tassi di interesse davvero bassi, dall’altra le quotazioni sono piuttosto elevate. Molte persone oggi la considerano una scelta davvero rischiosa. In questo articolo cerchiamo di approfondire meglio quali sono i problemi di investire nei BTP, quali sono i rischi legati agli investimenti a lunga scadenza e le previsioni per il futuro. Cosa sono i Btp Btp è l’acronimo dii del Tesoro Poliennali. Si tratta di titoli di debito emessi dal Dipartimento del Tesoro con una cedola fissa da pagare ogni si mesi. La scadenza può essere a 3 anni ...