Biden incontrerà Xi Jinping a margine del G20

e Xi discuteranno anche una serie di questioni regionali e globali". In attesa dell'incontro e forse proprio in risposta alle dichiarazioni disu Taiwan e della sua intenzione di ...Rinfrancato da una non - sconfitta elettorale che date le circostanze ha il sapore dolcissimo di una vittoria, Joelunedì il presidente cinese Xi Jinping a margine del G20 in ...