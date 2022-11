Ascolti TV 10 novembre 2022 | L' Eredità sigla il 24 7% | chiude Vincenzo Malinconico con il 20 7%

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 11 novembre 2022) Come sono andati glitv del giorno precedente, ovvero giovedì 10? Grande fermento in prima serata con i due canali di punta della Rai e della Mediaset. Il primo ha trasmesso l'ultima puntata di ''- Avvocato d'insuccesso'' mentre, il secondo, ha portato avanti le avventure del ''GF VIP'' eliminando una delle concorrenti più note della tv italiana. Fra tutti i giochi televisivi si riscontrano degli efficienti risultati, in modo particolare con L', che ha ritrovato Marco Bombi alla Ghigliottina. Sarà riuscito a mettere a segno la sua seconda vincita?TV ieri 10Prime Time, il GF VIP elimina Pamela Prati Rai 1 ha arricchito il suo palinsesto serale trasmettendo l'ultimo appuntamento della fiction ...