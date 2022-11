Allarme plastica compostabile | il 60% non si decompone

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 11 novembre 2022) Lacertificata comenon è fatta per essere smaltita nei sistemi di compostaggio domestico: il 60% non si scompone davvero e finisce quindi per inquinare orti e giardini dove viene inconsapevolmente smaltita. Questo è quanto è emerso da uno studio della University College di Londra, pubblicato sulla rivista Frontiers in Sustainability, che ha coinvolto alcuni cittadini inglesi in una ricerca sullo smaltimento della. Lo studio Lo studio, guidato dalla ricercatrice Danielle Purkiss, ha coinvolto 9.701 cittadini britannici per indagare il loro grado di conoscenza relativo allae al suo corretto smaltimento. Di questi, 1.648 cittadini hanno smaltito la bionella compostiera domestica, per testare le prestazioni ambientali di ...