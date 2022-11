?? Seduta di allenamento al Real Cosenza

Ternana Calcio

mattutina per il Napoli al centro didel Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro l' Udinese in programma domani - sabato 12 novembre - allo ...Al termine delladidi oggi, il tecnico giallorosso Fabio Cannavaro ha comunicato l'elenco dei calciatori disponibili per la tredicesima giornata di campionato Serie Bkt Spal - Benevento. Ecco i ... Report allenamento: in due fanno differenziato, domani seduta a porte chiuse all’antistadio Gli azzurri di Luciano Spalletti perparano l'ultimo match prima della lunghissima sosta dovuta ai Mondiali in Qatar ...L'U.S. Lecce comunica che il calciatore Giuseppe Pezzella, affetto da gastroenterite, non parteciperà alla seduta d'allenamento odierna e non farà parte dei convocati per la ...