Scomparsa Marzia Capezzuti | ieri i genitori dai pm di Salerno

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata fissata al prossimo 17 novembre l’udienza preliminare nel corso della quale, come richiesto dall’avvocato Pierluigi Spadafora, che difende gli indagati Maria Barbara Vacchiano, del figlio Vito Vacchiano e del compagno Damiano Noschese, accusati di omicidio ed occultamento di cadavere, conferirà l’incarico al consulente tecnico che dovrà dire se lo scheletro ritrovato in un casolare abbandonato nelle colline tra Pontecagnano Faiano e Montecorvino Rovella è davvero il corpo di, la ragazza di origini milanesi di 29 anni, affetta da disabilità,a Pontecagnano Faiano il 7 marzo 2022. Al momento dellala ragazza viveva a casa della famiglia Vacchiano, la famiglia del suo ex, Alessandro, anche dopo la morte di quest’ultimo. Il gip Alfonso Scermino ...