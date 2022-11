Resi gratuiti addio? Perché i brand di moda iniziano a farli pagare - Moda - quotidiano net

Pambianconews

Sono sempre di più le aziende fashion e le piattaforme per l'e - commerce di capi e calzature a far pagare idei prodotti acquistati online, ecco ...Esempio: prodotto, campioni, sconti e abbuoni Altro esempio di operazioni escluse dalla ...Fattispecie minore ma più particolare delle altre riguarda gli imballaggi e i recipienti e iche ... Resi gratis, addio. La moda applica commissioni sui returns dell'e-commerce Sono sempre di più le aziende fashion e le piattaforme per l’e-commerce di capi e calzature a far pagare i resi dei prodotti acquistati online, ecco perché ...Nel mirino amministratori, funzionari del Comune e imprenditori per i lavori pubblici. Nei guai anche Manna e l'ex assessore Munno ...