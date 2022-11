“Presto in sei” | Beatrice Valli al settimo cielo e in dolce attesa del 4° figlio

(Di giovedì 10 novembre 2022) Alla fine la smentita halasciato spazio a una bellissima realtà:è incinta. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha infatti annunciato di essere indel suo 4°, il 3° in coppia con il marito Marco Fantini, con un dolcissimo ritratto di famiglia condiviso su Instagram. A corredo del doppio scatto in bianco e nero, che la ritrae circondata dai suoi affetti, un messaggio che racchiude tutta la gioia per la nuova, imminente maternità: “Ci abbiamo sempre creduto“.incinta del 4°: ilannuncio su Instagram La famiglia die Marco Fantini è destinata ad allargarsi: la coppia è infatti pronta a dare il benvenuto ad una nuova, ...

in. Questa volta non è colpa del lattosio. Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell'attesa che tutto andasse proprio come doveva andare. Abbiamo sempre cercato di ......del successo I segreti di una carriera così importante dall'altra parte del mondo sono... La tua famiglia è tanto orgogliosa di te e della persona per bene chesempre stato. Well done, Master"...A quanto pare, potrebbe esserci ancora una speranza concreta di vedere nuovamente nelle sale un nuovo film di Harry Potter.