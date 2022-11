Pontecagnano Faiano | alla scoperta del settimo elinucleo dei carabinieri

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoricerca di reati ambientali, lotta agli incendi, supportomaggior parte delle operazioni che vedono impegnata l’Arma deidi Salerno “perché dall’alto si colgono dettagli che non sempre possono essere percepiti da vicino”. Con queste parole il capitano Andrea Nadal, che ha da poco assunto il comando del 7di, ha spiegato agli alunni del Profagri in visitasede il compito e le attività svolte dal suo comparto. La scuola guidata da Alessandro Turchi è la prima di un calendario di visite che porterà gli studenti salernitani a scoprire le attività svolte dal nucleo che tutela la sicurezza dall’alto, ma anche di altre unità come i ...

Chi l'ha visto è tornato sul caso di Marzia Capezzuti , la ragazza milanese di 29 anni e affetta da disabilità scomparsa dail 7 marzo 2022. Durante l'ultima puntata, la trasmissione di Federica Sciarelli ha ospitato in collegamento i genitori di Marzia, Ciro e Laura, che hanno voluto vedere con i .... Sarebbe stato aggredito in carcere da trenta detenuti. A raccontarlo al suo avvocato e Vito Vacchiano, uno dei sette indagati per la scomparsa e il presunto omicidio della 29enne ...Chi l'ha visto è tornato sul caso di Marzia Capezzuti, la ragazza milanese di 29 anni e affetta da disabilità scomparsa da Pontecagnano Faiano il 7 marzo 2022. Durante ...StampaIl giallo di Marzia potrebbe finalmente avere dei risvolti più chiari a metà della prossima settimana. E’ stato nominato dal gip il perito per l’incidente probatorio e, probabilmente, il 17 nove ...