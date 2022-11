(Di giovedì 10 novembre 2022) Roma, 10 nov (Adnkronos) - "Io non sono candidata, darò una mano a chi vincerà leche penso sia la scelta giusta per raccogliere entusiasmo e voglia di riscatto intorno alle nostre idee e proposte per contrastare una destra che da troppi anni governa la". Lo dice la deputata del Pd Liaa proposito delle prossime elezioni regionali in. Calenda ha lanciato una proposta al Pd, un tavolo con la Moratti e i sindaci lombardi per una verifica su "merito e programmi", che ne pensa? "Se Calenda vuole un confronto sul programma la prima cosa daè togliere dal tavolo il nome della Moratti -dice laall'Adnkronos-. Dal nostro punto di vista la priorità di un governo di centrosinistra alla guida dellasarà ...

... "Non ci rappresenta", dice persino una riformista autentica come Lia. E così tanti ...meritevole di attenzione tanto più se sei debole come debole è il Partito democratico in. ...Qui saranno Lia, Pina Picierno, Alessandro Alfieri (che però alla partenza sarà anche a ... dice Calenda, che però si appresta a sostenerla alla corsa per la presidenza della. Il ... Lombardia: Quartapelle (Pd), ‘giusto fare le primarie, io non mi candido’ L’ex sindaco di Milano rinuncia all’offerta Pd. Nel Lazio rottura definitiva col M5S. Verso un patto dem col Terzo polo ...