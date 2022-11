Lampedusa | tragedia del mare su un barchino carico di migranti

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 10 novembre 2022) . Un neonato di appena venti mesi è morto. Veniva in Italia per ricevere cure Mentre il braccio di ferro tra Italia e Francia si fa sempre più forte sulla questione degli sbarchi sulle nostre coste delle navi Ong che trasportano immigrati, in Italia, a, la scorsa notte si è registrata l’ennesimadel. Appena arrivato al molto di Favaloro aundi, i soccorsi hanno scoperto anche il corpo senza vita di un neonato di appena 20 mesi, morto durante la traversata. Il piccolo viaggiava con la madre di 19 anni, che ha deciso di intraprendere il viaggio verso l’Italia per farlo curare. Ma ad attenderli al molo vi era una piccola bara bianca. Leggi anche: IL GOVERNATORE ZAIA SI OPPONE ALLE TRIVELLE: “NO ALLE TRIVELLE, IO ...