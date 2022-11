Ladispoli | becca la ‘finta’ badante a rubare in casa del papà anziano | scatta l’inseguimento

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ha finto di essere la domestica della famiglia che abita nell’appartamento al piano superiore e ha detto alla ‘vittima’ di turno, un nonnino di 81 anni, che era caduto un orecchino sul suo balcone. Proprio mentre faceva le pulizie in. Niente di più falso, si trattava solo di un modo per entrare nell’abitazione dell’e derubarlo. Di una truffa. Lei, infatti, una donna di 39 anni di nazionalità romena ci è riuscita e ha portato via gioielli e 300 euro in contanti. Questo è quello che è successo la scorsa settimana, di venerdì, nel centro di. Ed è proprio qui che i Carabinieri sono intervenuti e sono riusciti ad arrestare la truffatrice. Pomezia, la truffa del finto nipote: raggirano un’anziana e le rubano oro e 5.000 euro Come ha agito la truffatrice aLa vittima stava rientrando a ...