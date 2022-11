La Riforma del Patto di stabilità e le ragioni di un cambiamento radicale Scrive Scandizzo

Ci auguriamo, altresì, che chiarezza venga fatta anche sul coinvolgimentopersonale medico, più ...per aver pestato un detenuto e 'coperto' le prove L'abolizione delle carceri è l'unica...Quale modello di scuola seguirà la nuovaIl modello di scuola che immagina il nuovo ministro dell'Istruzione emerito, Valditara, non è simile al modello anglosassone. Come ha spiegato a ...(Adnkronos) - Aprire una crisi sulle migrazioni con la Francia, in un momento particolarmente delicato a livello Ue su una serie di dossier, "è stato un doppio errore politico da parte di Roma. Spero, ...Per Palazzo Madama, dopo la riforma del regolamento, gli organismi parlamentari permanenti sono scesi a 10, mentre a Montecitorio il loro numero resta fermo a 14. Il senatore ligure del Partito ...