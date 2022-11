Incidente sul lavoro | Si ribalta con il trattore | 73enne travolto dal mezzo muore sul colpo

(Di giovedì 10 novembre 2022) Pescara - Un uomo è morto in località di Rotacesta di Loreto Aprutino (Pescara) mentre stava lavorando su un terreno agricolo. Secondo le prime informazioni unsi èto con ilfinendo schiacciato sotto ile morendo sul. Sul posto sono interventi i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Loreto che stanno ricostruendo l'accaduto. leggi tutto

