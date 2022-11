Il controsenso della lotta alla violenza sulle donne | commenti sessisti | palpatine “giustificate” | linguaggio inadatto

(Di giovedì 10 novembre 2022) “Non èse gli atteggiamenti o l’abbigliamento di lei comunicavano che era disponibile”, lo pensa una persona su quattro; “non èforzare la partner a un rapporto sessuale se lei non ne ha voglia”, lo pensa un italiano su tre. Si tratta di dati emersi da una ricerca demoscopica realizzata da AstraRicerche su un campione rappresentativopopolazione italiana. Purtroppo la fotografia che ne risulta è sconfortante. Circa tre persone su dieci ritiene che non si subisca“dare uno schiaffopartner se lei ha flirtato con un altro”, tra lene sono convinte il 20%, tra gli uomini il 40%. Un’immagine sconfortante, assolutamente patriarcale, arretrata e non informata, appannaggio di soli uomini, ma che riguarda anche le. L’attualità ...

