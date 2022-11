F1 GP Brasile 2022 | Verstappen | “Pista fantastica | ma non amo le gare sprint”

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 novembre 2022) “Questa è una, non ci sono tante curve ma è la conformazione, la pendenza delle curve, la storia, i fan che adorano la Formula 1 a rendere Interlagos come una delle piste più belle. Qui c’è una passione che si respira e salire sul podio è sempre molto bello. Cerchiamo la quindicesima vittoria? La macchina è veloce, laè adatta alle nostre caratteristiche”. Così Max, pilota Red Bull campione del mondo in F1, alla vigilia del Gran Premio del: “La gara? Non sono un grosso fan di questo format. Mi sembra che non si corra davvero. Non ci sono pit stop, le gomme che durano per tutta la distanza, le difficoltà nel sorpassare… Per tutto questo la garanon è particolarmente divertente. Devi azzeccare perfettamente ...