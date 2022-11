“Con lei una schiacciata” GF Vip 7 | bufera su Attilio Romita Il pubblico | “Cacciatelo subito”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 10 novembre 2022)offende Oriana Marzoli al GF Vip 7: le sue parole fanno molto discutere. Ma cosa è successo? Il giornalista si è sbilanciato con la nuova concorrente e i suoi discorsi stanno facendo il giro del web, ma per lui poche parole di approvazione, anzi. L’uomo infatti, nelle scorse ore, si è lasciato andare e ha fatto un brutto scivolone sulla nuova vippona. Tutto è successo mentre l’uomo era in veranda con Charlie Gnocchi e Luca Onestini. I tre stavano appunto parlando di Oriana Marzoli e l’uomo ha fatto delle affermazioni davvero fuori luogo.ha detto che quando vede una come Oriana pensa solo che ‘lì ci si può fare un giretto, una schiacciatina‘. E ancora: “Ma con una così ci faresti dei figli? Però illuminatemi, perché io sono veramente di un altro mondo rispetto a questo. A dire la verità quando io guardo negli ...