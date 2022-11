Black Panther | Wakanda Forever | l’epica e l’elegia in un’epopea all’insegna delle donne

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 10 novembre 2022) Mettiamola così: qualunque cosa si possa pensare dei film di supereroi, croce e delizia di critici e addetti ai lavori, è impossibile non salutare con sollievo i risultati al botteghino del primo giorno di programmazione di, che ieri ha intercettato quasi centomila spettatori, capace di riportare in sala i giovanissimi dati per dispersi – chiunque abbia frequentato i cinema negli ultimi mesi, anche in casi tutto sommato di successo come La Stranezza e Il Colibrì, sa che l’età media del pubblico è sempre più alta. Comunque, che il film diretto dal trentaseienne Ryan Coogler fosse destinato a diventare un fenomeno era inevitabile, per più di una ragione. Il primo episodio della saga, infatti,, sempre per la regia di Coogler, nel 2018 aveva ...