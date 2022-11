Alessia Piperno è a Roma | ' Sono emozionata e commossa' Ad attenderla a Ciampino il presidente Meloni

(Di giovedì 10 novembre 2022)è libera ed è tornata a casa. Il Falcon 900, l'aereo messo a disposizione dal governo per riportare in Italia la blogger, è atterrato aalle 17.08 . 'Sto bene,...

è libera ed è tornata a casa. Il Falcon 900, l'aereo messo a disposizione dal governo per riportare in Italia la blogger, è atterrato a Ciampino alle 17.08 . 'Sto bene, sono emozionata ...Finalmente libera., la travel blogger romana di 30 anni, arrestata in Iran lo scorso 28 settembre e detenuta nel carcere di Evin a Teheran, è stata rilasciata. Il volo sul quale era a bordo è a arrivato ...