850 multe al giorno con Autovelox | la città dei record

(Di giovedì 10 novembre 2022) 850alcon: infrazioni che quotidianamente portano al Comune decine di migliaia di euro Cifredelletanto che si sta muovendo la politica. Ovviamente lo fa l’opposizione che accusa chi sta al governo delladi usare i cittadini come bancomat. Problemi del genere non posso che provenire da una L'articolo proviene da Consumatore.com.

LA NAZIONE

... e con altri sistemi penalizzanti', ma anche dei '18 autovelox piazzati agli ingressi cittadini che producono una media dial giorno, peraltro con un introito quotidiano superiore ai 73mila ...La Formula, che si disputa con le monoposto costruite a cavallo tra gli anni '60 e '70 del ... mostra - mercato a Città di Castello Anche in Umbria medici no vax reintegrati, nienteover 50 e ... Incubo multe a Firenze: il 70% è per superamento dei limiti entro i 10 km/h Lo afferma il viceministro all'Economia, Maurizio Leo, a margine di Assoimmobiliare, in merito all'obbligo del pos. ''Non penso che si emetteranno multe'' alle attività che non utilizzano il pos, ...Milano, 8 nov. (askanews) - "Milano, pur essendo il centro nevralgico lombardo del commercio e della distribuzione, oltre che enorme polo lavorativo, sta diventando una città vietata alle auto". Lo ha ...