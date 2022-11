Usa | elezioni di Midterm | i repubblicani vincono ma non sfondano

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Contrariamente alle previsioni, ledi(metà mandato presidenziale) negli Usa non consacrano il trionfo dell’opposizione repubblicana a Joe Biden. A poche ore dalla chiusura dei seggi per le, iavanzano lentamente verso la conquista della Camera dei rappresentanti. Ma al Senato i risultati restano in bilico. Ci sono sfide ancora testa a testa – too close to call – come quelle in Pennsylvania tra il vice governatore democratico John Fetterman e il chirurgo trumpiano Mehmet Oz. Foto Ansa/Epa Etienne LaurentIn Georgia si battono fino all’ultimo suffragio il reverendo democratico Rafael Warnock e l’ex campione di football Herschel Walker. In sostanza, in questea metà del mandato di Joe Biden non sembra materializzarsi quell’ondata rossa (il colore ...