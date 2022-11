Superlega | Perez | “Il mondo è cambiato e non può non farlo anche il calcio”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Florentinoè stato premiato da Tuttosport come Best President agli ultimi Golden Boy Awards e la testata torinese ne ha approfittato anche per intervistare il patron del Real Madrid.ringrazia la redazione italiana per il premio ricevuto e parla della stagione appena conclusa dove i blancos hanno trionfato sia in campionato che in Champions League grazie al loro trascinatore Karim Benzema, ultimo vincitore del Pallone d’Oro. “Sinceramente è stata una stagione magica, che ricorderemo per sempre una delle migliori della storia, perché abbiamo vinto praticamente tutto. E, soprattutto, abbiamo conquistato la Champions in un modo spettacolare”. FlorentinoA Florentinoviene posta anche la domanda più discussa, quella sul futuro del calcio europeo. Questo è un ...

... Florentinoavvisa le big di Serie A: 'Tutti vogliono venire al Real Madrid' Andrea Agnelli e Florentino© LaPresseL'impegno di Florentinonei confronti dellaprosegue, ...Commenta per primo Intervistato da Tuttosport in occasione della premiazione per il Golden Boy Best President, il patron del Real Madrid , Florentinoha parlato in lungo e in largo delle sue idee per rivoluzionare il calcio. VINCERE - 'Noi iniziamo tutte le stagioni come se non avessimo vinto nulla in quella precedente. Questo (indica il ...Perché Florentino Perez vuole cambiare un calcio nel quale è una sorta di imperatore con il Real Madrid Può risultare curioso che il presidente del Real Madrid sostenga un progetto di una ...Florentino Perez, presidente del Real Madrid, tuona sul tema Superlega: le sue dichiarazioni sulla nuova competizione ...